„Dovolání je podáno,“ potvrdila Právu matka odsouzeného mladíka, který se jako první Čech vydal do Sýrie bojovat za tzv. Islámský stát. Podle ní je šestiletý trest nepřiměřeně přísný s ohledem na všechny okolnosti. „To je také důvod, proč jsme využili poslední možnosti. Doufáme, že to vrátí alespoň na ty tři roky,“ uvedla Dana Silovská.

Podle ní syn začal ve vězení pracovat. „Aspoň mu to bude utíkat. Našel si tam i někoho, kdo s ním hraje šachy. Tu hru má rád od dětství,“ pokračovala žena s tím, že mezi spoluodsouzenými získal přezdívku terorista.

Vrchní soud vyhověl plzeňskému státnímu zástupci, který pro Silovského požadoval přísnější postih. „Bylo nutno důraznějším způsobem vyjádřit otázku nebezpečnosti a škodlivosti činu pro společnost,“ odůvodnil zpřísnění trestu předseda senátu vrchního soudu Zdeněk Sovák.

Mladík z Plzeňska se začátkem loňského února vydal do Sýrie, kde se chtěl přidat k bojovníkům takzvaného Islámského státu a zapojit se do jejich válečných akcí. Neměl žádný vojenský výcvik, kdysi pouze střílel ze vzduchovek na plechovky. Měl za to, že přijede do Sýrie, někde najde islamisty a řekne: „Tady mě máte.“ Pak by absolvoval výcvik a šel do války.

Chtěl válčit proti Americe

Podle svých slov chtěl mimo jiné i „válčit proti Americe kvůli imperialismu a proti Rusům prostě proto, že tam jsou a zabíjejí muslimy“. Se zabíjením lidí prý byl srovnaný, odmítl ale, že by se chtěl podílet na teroristických útocích. U soudu tvrdil, že doufal, že ho zastřelí syrští vojáci a on bude mučedníkem.

Jan Silovský u soudu

FOTO: Patrik Biskup, Právo

Cestu do Sýrie si pečlivě naplánoval, od letenek až po zapůjčení auta, kterým chtěl překročit hranice z Turecka do Sýrie. Na letišti v Istanbulu ho ale zadržela turecká policie, které po pohovoru přiznal důvod své cesty.

Přiznání pomohlo

A právě přiznání mu u soudu výrazně pomohlo. Plzeňský soudce Martin Kantor konstatoval, že bez něj by Silovského nemohli uznat vinným, protože jinak nebyl k dispozici žádný přímý důkaz. Silovský podle znalců jednal ve stavu zmenšené příčetnosti, trpí schizoidní poruchou osobnosti.

Znalci jej označili za spíše plachého, disciplinovaného člověka s vysokým intelektem, u kterého je málo pravděpodobné, že by zabíjel.

„Je to podivín s bizarními nápady zaobírající se vlastní fantazií a odtržený od reálného světa. Rozhodně není zlý na lidi,“ popsal u soudu obžalovaného psycholog Jiří Klose.