„Podle zjištěných informací muž odložil oblečení a vstoupil do vody. Chvíli plaval a párkrát se potopil,“ popsal karvinský policejní mluvčí Miroslav Kolátek. Pak zřejmě zmizel plavec lidem z dohledu. Jiní návštěvníci si ho všimli až po chvíli, to už plavalo jeho tělo bezvládně po hladině, ve vzdálenosti 2,5 metru od břehu.

„Utonulého vytáhla z vody přivolaná hlídka hasičů a zahájila resuscitaci. I přes veškerou snahu však přivolaný lékař konstatoval smrt,“ sdělil mluvčí s tím, že příčinu úmrtí by měla zjistit zdravotní pitva.

Záchranáři zasahovali o víkendu v Česku kvůli topícím se lidem několikrát. Nejtragičtěji dopadl zásah u pětiletého dítěte, které utonulo ve Slapské přehradě v sobotu. V neděli zachraňovali lékaři ženu v jezeře Lhota u Prahy, kterou resuscitovali a převezli do nemocnice. [celá zpráva]

V lomu ve Štěnovicích na Plzeňsku utrpěl plavec v neděli vpodvečer mnohačetná zranění poté, co na něj dopadl mladík skákající do vody. Vrtulník jej přepravil do nemocnice. [celá zpráva]