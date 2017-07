Neštěstí nahlásili policistům svědci okolo 18:00. "Jeden z mladíků se po skoku vynořoval z vody, když do vody skočil další. Nemohl už zabránit tomu, aby dopadl na mladíka ve vodě," uvedla krajská policejní mluvčí Markéta Fialová.

V lomu se do vody skáče až ze sedmimetrové výšky. Let skokana tak několik sekund trvá. Oběma mladým mužům bylo okolo 20 let. Případ bude ještě policie vyšetřovat.