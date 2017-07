„Včera krátce před dvacátou hodinou došlo u Obrnic na Mostecku ve směru od Mostu na Bílinu k havárii osobního vozidla,“ uvedla Alena Bartošová, mluvčí policie v Ústeckém kraji.

„Mladá řidička vjela mimo komunikaci a narazila do pevné překážky, do protihlukové stěny. Se zraněním, které utrpěla při nehodě, byla transportována vrtulníkem do nemocnice. Zranění utrpěla i její spolujezdkyně,“ pokračovala policejní mluvčí.

„Jedna žena, která utrpěla mnohačetná zranění neslučitelná se životem, zemřela. Druhá je s poraněním hlavy stále hospitalizována na jednotce intenzivní péče,“ upřesnil mluvčí Krajské zdravotní Ústeckého kraje Ivo Chrástecký.

„Příčina a okolnosti nehody jsou předmětem šetření,“ dodala Bartošová.

Dívky svou jízdu natáčely mobilním telefonem a v přímém přenosu ji sdílely na sociální síti, kde si jí všimla řada lidí. Na videu je vidět i moment nehody a okolnosti, které následovaly, protože přístroj stále nahrával.