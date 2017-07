„Původně bylo hlášeno, že hoří plocha 40 krát 10 metrů, ale foukal silný vítr, takže se to rozšířilo až na několik hektarů. Bylo to neposekané pole, to znamená, že tam bude i nějaká škoda na zemědělských plodinách,” uvedl mluvčí.

Událost byla nahlášena před 09:30, na místo vyjelo sedm cisteren. Hodinu před polednem měli hasiči oheň pod kontrolou a požár ještě dohašovali. „Žádné rozšíření už nehrozí,” uvedl Gabriel kolem 12:00.

Podle svědka jiskřily dráty vysokého napětí nad polem. Přivolaný pracovník společnosti ČEZ podle Gabriela potvrdil, že jde o technický problém. „S velkou pravděpodobností šlo o příčinu požáru,” dodal mluvčí.