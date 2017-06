Záchranáři ke zraněné vyjížděli kolem 15:30. „U ženy došlo k zástavě životních funkcí, nicméně po nějaké době oživování, která byla i poměrně dlouhá, se podařilo oběh obnovit. Žena byla předaná do nemocnice na Vinohradech,” uvedl mluvčí.

Podle Fraňka je v Česku bleskem každoročně zasaženo několik lidí, ale stává se to mimo města. „Obvyklá místa jsou hory, skály v přírodě, kde nejsou okolo vysoké stavby, hromosvody, stožáry, antény, trolejové vedení a podobně,” podotkl.

Polámané stromy a zatopené sklepy



Krátce po 16.00 řádila silná bouře v Litomyšli, na Orlickoústecku a v okrese Svitavy. Hasiči museli vyjíždět zhruba ke třem desítkám zásahů.

Jen v Litomyšli museli hasiči čerpat vodu na šesti místech, natekla do sklepů i do prodejny na Smetanově náměstí. Stromy a větve museli hasiči odstraňovat například v Sebranicích, Němčicích nebo Stříteži u Poličky na Svitavsku. Voda po přívalovém dešti také tekla z polí do obcí Dlouhé Třebové nebo Knapovec na Orlickoústecku, v České Třebové zatopila podjezd.

Silný vítr poškodil střechu tělocvičny základní školy ve Vysokém Mýtě. Na dvou na Orlickoústecku místech spadly na zem dráty elektrického vedení.

Bouřka zaměstnala také pražské hasiče. Vyjížděli na Černý Most, kde voda zatopila jeden jízdní pruh pod tubusem metra, v Krči odstranili uvolněnou izolaci z fasády domu a v Hájích pomáhali u čističky odpadních vod, ze které vytékaly splašky do nedalekého rybníka.