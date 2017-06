"Nehoda se stala kolem 15:30 v Bělehradské ulici," doplnila mluvčí. Co bylo příčinou havárie, zatím není jasné, okolnosti střetu policie vyšetřuje.

Na severu Čech to v sobotu nebyla jediná smrtelná nehoda motorkáře. Půl hodiny před polednem zahynul další motocyklista u Provodína na Českolipsku poté, co narazil do přívěsu nákladního automobilu.

Dohromady tak na českých silnicích zemřelo jen za sobotu šest lidí.