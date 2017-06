Minimálně 15krát měl mít pohlavní styk s Pfeiferem jeden ze svědků, který se s ním seznámil na internetové seznamce. „Říkal, že je zdravý. Že je HIV pozitivní, jsem se dozvěděl až na policii,“ řekl svědek u soudu.

Další ze svědků, který byl dvakrát u Pfeifera v mosteckém bytě, vypovídal podobně. „O svém zdravotním stavu jsem mluvil pouze já. On mi řekl, že je zdráv,“ uvedl.

Ve čtvrtek má také vypovídat mladík, kterého Pfeifer virem HIV opravdu nakazil. Ten již v přípravném řízení potvrdil, že měl s Pfeiferem pohlavní styk, muž se mu ale o tom, že je nositelem viru HIV ani nezmínil.

Popřel, že by se v Thajsku skrýval



Pfeifer při svém výslechu vypověděl, že prý všem svým partnerům o nemoci řekl. O tom, že je HIV pozitivní, se údajně dozvěděl po vyšetření v září roku 2013. Přesto byl i nadále sexuálně velmi aktivní, vyhledával styky s desítkami mužů.

Virem HIV se nakazili celkem tři muži, kteří se s Pfeiferem stýkali, u dvou z nich to podle obžaloby zavinil právě Pfeifer.

To, že Pfeifer vědomě šíří HIV, vyšlo najevo, když se v polovině roku 2015 na policii obrátila matka nezletilého chlapce. Policisté Pfeifera již tehdy vyslýchali, ten ale odmítl vypovídat. Krátce poté odjel do Thajska. Tam byl nakonec letos v lednu vypátrán a zatčen. Poté byl deportován do České republiky a od té doby je ve vazbě.

Pfeifer u soudu popřel, že by se v Thajsku skrýval.