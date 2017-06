„Třiatřicetiletého muže původem z bývalé Jugoslávie se podařilo dohledat. V tuto chvíli je stíhán pro trestný čin výtržnictví. Muž se k dotyčné události přiznal,“ řekl Novinkám mluvčí policie Tomáš Hulan.

Obviněnému řidiči hrozí až dvouleté vězení.

Policie o pomoc při pátrání požádala na začátku května s tím, že napadení se odehrálo v Havelské ulici. Řidič BMW vjel nejprve správným směrem, pak se ale otočil a pokračoval v jednosměrné ulici v protisměru. Jeho počínání si všiml pohotový chodec, který začal přestupek dokumentovat.

To se však řidiči nelíbilo, nejprve mu vynadal a pak na něj zaútočil pěstmi a kopanci. Podle výpovědi měl poškozenému uštědřit celkem šest ran pěstí do obličeje a dva kopance do oblasti hrudníku.

Dohledat majitele auta nebylo příliš těžké, avšak firma policistům vzkázala, že auto řídila osoba blízká. Proto policisté následně zveřejnili fotografii podezřelého. [celá zpráva]

Vandal uniká



Hulan zároveň připomněl jiný incident z centra Prahy, kdy si řidič porsche natočil neslušného vandala, který mu poškodil auto svým kolem a pěstmi. Hledaného muže se podle mluvčího zatím i přes medializaci případu nepodařilo dopadnout. [celá zpráva]

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Na porsche v Praze zaútočil vandal. Zdroj: Policie ČR