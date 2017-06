Iliev se v listopadu 2015 pohádal s několika lidmi v restauraci ve Volarech na Prachaticku. Po hádce odešel domů. Tam se za ním vydali muži, se kterými se pohádal, protože Iliev údajně udeřil nevlastní sestru jednoho z nich.

Muži vtrhli do domu, vběhli do chodby a pustili se do Ilieva, nejprve slovně, pak přidali i pěsti a kopance. Ilievovi se spolu s jeho otcem podařilo vystrkat dvojici mužů před dům. Když muži odcházeli, Iliev na ně zavolal, aby ho nechali být a vypadli.

To muže popudilo, vrátili se a znovu zaútočili. Iliev si mezitím ale vzal z chodby domu do ruky nůž s více než dvanácticentimetrovou čepelí. Do rvačky se posléze zapojil i Ilievův otec a přítelkyně.

Po potyčce se jeden z mužů, šestatřicetiletý několikrát trestaný bývalý voják, odpotácel k vedlejšímu domu, kde si sedl i se zlomenou čepelí nože v hlavě.

Iliev mezitím zavolal záchranku, do příjezdu lékařů se nevlastní sestra zraněného podle pokynů operátora snažila dávat muži první pomoc. I přes rychlý převoz do nemocnice muž svému zranění podlehl.

Pořád se jen bránil



Soudci neměli, vzhledem k opilosti většiny aktérů, a tedy různému popisu událostí, jednoduchou situaci. Podle obhajoby se Iliev pouze bránil, obžaloba tvrdila, že nůž proti mužům použil při jejich odchodu.

Iliev se bránil, že šlo o sebeobranu. „Bylo to přepadení v našem domě a já jsem se skutečně bál,“ uvedl už dříve před českobudějovickým soudem.

Budějovický soud se přiklonil k tomu, že Iliev jednal v nutné sebeobraně, proti tomu však měla výhrady státní zástupkyně, která se odvolala. Podle ní Iliev útočil po prvním napadení.

Pražský vrchní soud potvrdil verdikt krajského soudu. Podle něj se jednalo o jeden a tentýž pokračující útok.

„Máme za to, že ten útok ze strany poškozeného, který je od počátku nezpochybnitelný, nebyl přerušen tím krátkým momentem, kdy se obžalovaný zvedl z podlahy a šel s nožem za poškozeným,“ odůvodnil v úterý rozhodnutí předseda senátu soudu Martin Zelenka.

Zelenka také zdůraznil, že poškozený byl v konfliktu stále v pozici útočníka, zatímco Iliev se jen bránil.

Ilievovi původně hrozilo za vraždu až 18 let vězení.