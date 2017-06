Posádka letadla závadu nespecifikovala, podle kapitána by však stroj, pokud by pokračoval dál, nesměl znovu do vzduchu.

„Cestující budou muset počkat, dokud letadlo neprohlédne technik společnosti, který rozhodne o dalším postupu,“ oznámila posádka.

Letadlo Travel Service se muselo vrátit na letiště v Ostravě

FOTO: Petr Kozelka, Právo

Kdy bude rozhodnuto o dalším postupu, posádka nespecifikovala.