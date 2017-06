Vše nahlásila kolem poledne po návratu z výletu ještě z parkoviště manželka důchodce s tím, že v rámci zájezdu se vypravili z Dolní Moravy na stezku v oblacích. „Paní uvedla, že zatímco ona jela s ostatními k autobusu lanovkou, manžel se rozhodl, že sejde sám dolů po svých. Jenže na parkoviště nedorazil. Vzhledem k jeho věku jsme měli obavy, že mohlo dojít k nějakému úrazu či zdravotní komplikaci,“ vysvětlil náčelník jesenické HS Michal Klimeš.

Zájezdový autobus na opozdilce čekal dvě hodiny, protože však výletníci měli ještě další program, následně odjel. Manželka muže zůstala v Dolní Moravě.

Záchranáři ihned vyrazili do lokality, ve které se muž mohl pohybovat. Prohledali všechny možné cesty z vrcholu do Dolní Moravy, ale bezvýsledně. „Zalarmovali jsme proto další naše členy z ostatních jesenických okrsků. Zároveň jsme požádali o spolupráci Policii ČR,“ řekl Klimeš a dodal, že na terénních čtyřkolkách a v autech prohledávali širší okolí cest od rozhledny, zatímco policisté se vydali do ubytovacích a restauračních zařízení.

Mobil zapomněl



„Jejich i naše pátrání bylo neúspěšné. Proto jsme se s nimi dohodli na nasazení vrtulníku s termovizí. Ten přiletěl z pražské policejní základny a začal monitorovat horský terén. I toto pátrání však bylo marné,“ konstatoval náčelník HS.

Kolem sedmé hodiny večer se však muž sám ozval. K překvapení všech zatelefonoval z Kolína, kam se poté, co došel po delší době na parkoviště a zmeškal odjezd zájezdu, vydal veřejnou dopravou.

„Pátrání samozřejmě muselo proběhnout. Muž je senior, terén vcelku náročný a nikdo neměl ponětí, kde vlastně je. Nicméně nasazení policistů i záchranářů bylo značné, a to pomíjím zbytečnou cestu speciálního vrtulníku,“ podotkl Klimeš.

Důrazně pak doporučil všem turistům, aby neopouštěli skupinky svých přátel, a pokud možno měli u sebe vždy nabitý mobilní telefon. „Kdyby jej pán měl u sebe, a ne zapomenutý doma v Kolíně, mohli jsme se vyhnout zbytečnému pátrání,“ dodal záchranář.