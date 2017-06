Tělo mladého muže se našlo v květnu 2013 v jeho bytě v Brně-Zábrdovicích. Podle spisu se oběsil, jeho matka je však přesvědčena, že byl zavražděn.

Ostatky byly objeveny ve značném stádiu rozkladu a pohřební služba je proto musela zpopelnit co nejdříve. Učinila tak bez svolení matky — tedy dříve, než se s ním žena rozloučila. Chovali se k němu jako k odpadu, uvedla Pavlů.

Smrt syna roztočila kolotoč sporů a žalob. Nešťastná matka žalovala policii a snažila se prokázat, že kriminalisté odvedli při objasňování případu špatnou práci. Neuspěla. Zároveň podala žalobu na pohřební službu za to, že pochybila, když zajistila kremaci ostatků bez jejího souhlasu. Vedení firmy se za to ženě omluvilo, ta to ale považuje za nedostatečné.

„Žádná pořádná omluva to nebyla. Scházel mi od nich lidský přístup,“ řekla ve středu Právu po dalším soudním jednání Pavlů.

Chápe sice tvrzení pohřební služby, že ostatky bylo nutné rychle zpopelnit, to ale není podle ní omluva toho, že se tak stalo bez jejího svolení.

Psychické potíže



Výsledkem jsou její deprese, nespavost a psychické potíže, které ji přivedly až do částečného invalidního důchodu. Na svého syna neustále vzpomíná na facebookovém profilu „Nechtělyodejit“.

Částka, kterou žádá po pohřební službě, zahrnuje nejen odškodné za její psychickou újmu, ale i ušlý zisk způsobený invalidním důchodem. Pavlů tvrdí, že kdyby pohřební služba komunikovala a jednala řádně, s těžkou ztrátou by se vypořádala lépe.

Soudce Ondřej Sekvard ve středu jednání odročil na 24. července, kdy bude pokračovat výslechem matky a její dcery. Zároveň Pavlů požádal, aby doplnila svoji zdravotní dokumentaci a bylo tak možné přesně vyčíslit, jaká újma jí vlastně po celé události s ostatky syna vznikla.

Přestože žena tvrdí, že její syn byl zavražděn, pádné důkazy k tomuto tvrzení chybí. Místo nich zaznívají jen argumenty, podle nichž měl prý léta „spory s Romy“, před nimiž se prý čtyři měsíce ukrýval. Podrobnosti by při dalším stání měla soudci popsat sestra zemřelého.