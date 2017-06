„Okamžitě byla zahájená resuscitace, která bohužel nebyla úspěšná,“ sdělila policejní mluvčí Hana Štefflová.

Muž podle všeho vstoupil do vody na travnaté pláži. „Jezírko přeplaval a ze skály na druhém břehu skočil zpět do vody,“ uvedla Štefflová a dodala: „Policisté nyní zjišťují všechny skutečnosti případu. Zatím vše nasvědčuje tomu, že by se mohlo jednat o nešťastnou náhodu.“

Jezírko, bývalý zatopený lom, patří k plzeňským oblíbeným lokalitám a ze skal se zde skáče poměrně běžně.