„Zástupce obce nám oznámil, že neznámý pachatel neoprávněně získal přístup do počítačového systému na internetové doméně obce a zde uložená data neoprávněně smazal a změnil,“ sdělila Právu mluvčí policie Dana Ladmanová.

Podle ní kriminalisté v případu zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací. „Vzhledem k tomu, že prověřování případu je na samém počátku, nelze podat další informace,“ dodala Ladmanová.

Pro starostu je celá věc záhadou. „V tuto chvíli proto nemám vysvětlení. Nemyslím si, že jde o cílený útok na obec. Webové stránky nám spravuje firma přes svůj server, takže mohl to být útok na ni a my to odnesli poškozením stránek,“ uvedl Křivohlavý.

Podle něj kvůli útoku nejsou některé informace na stránkách obce momentálně přístupné. Některé údaje jsou také pozměněné, například jméno místostarosty. „Snažíme se ze záloh obnovit původní stav,“ dodal starosta.