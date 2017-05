Podle květnového volebního modelu agentury Focus by se vítězem voleb stalo hnutí ANO se ziskem 28,5 procenta. ČSSD by získala 17. Obě strany ale po vládní krizi dost ztratily. Třetí komunisté mají 14 procent. Do Sněmovny by se dostala... Celý článek ANO a ČSSD výrazně ztratily. Riskantní koalice lidovců a STAN by neuspěla»