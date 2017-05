Kubíčková podle spisu mezi roky 2013 a 2016 přimíchávala své o patnáct let mladší nadřízené právního a kontrolního oddělení SŽDC do pití projímadlo. Zpravidla před důležitými pracovními poradami a schůzkami. Po dvou letech zdravotních potíží pojala žena podezření, že jí patrně někdo dává něco do pití. Svěřila se s tím svému muži i svému tehdejšímu nadřízenému. Ani jeden z mužů poškozené nejprve nevěřil, až když je nechala napít se její vody a oni strávili noc na toaletě, jí uvěřili.

Do kanceláře poškozené byla proto nainstalována kamera. Po pár měsících ženě opět přišlo, že má voda v její sklenici divnou příchuť. Přelila ji tedy do PET lahve, kterou pak dala do úschovy kolegovi, aby s ní nikdo nemohl manipulovat, a nechala si přehrát záznam z kamery. Na něm pak jasně viděla, že jí Kubíčková do sklenice přimíchává jakousi tekutinu z malé lahvičky a pořádně ji rozmíchává tužkou.

Myslím si, že naprosto výtečně pracuju, odvádím výsledky a lidem pomáhám. Věra Kubíčková

Případ se tak dostal na stůl policii, která nechala udělat rozbor tekutiny z PETky a zjistila, že obsahuje projímadlo Laxigal, konkrétně třináctkrát větší množství, než je doporučená dávka. Pár dní nato už policie zadržela Kubíčkovou na pracovišti, podle serveru aktualne.cz, který o případu informoval, měla u sebe dvě lahvičky Laxigalu.

Tři roky a milión



Kubíčková tak stanula před Obvodním soudem pro Prahu 7, který jí letos v březnu poslal na tři roky do mříže, současně má také zaplatit své bývalé nadřízené přes milión korun na odškodném. Kubíčková žalované jednání stručně popřela, jinak odmítla vypovídat. Pravý důvod jejího jednání tak zůstává tajemstvím.

Při psychiatrickém vyšetření podle aktualne.cz uvedla, že tím chtěla docílit toho, aby její nadřízená „byla alespoň trochu příjemná, aby se chovala, jak má, chtěla pomoci lidem, na které byla (poškozená) zlá.“ „I kdyby tomu tak bylo, nikdo nemá právo jí poškozovat zdraví,“ konstatovala státní zástupkyně Jana Bachtíková.

Podle nadřízeného je pravděpodobným motivem fakt, že Kubíčkovou poškozená přeskočila v kariérním postupu.

„Celá ta věc mě mrzí, vše, co se odehrálo,“ prohlásila v pondělí Kubíčková. „Nikdy jsem se ničeho zlého nedopustila. Myslím si, že naprosto výtečně pracuju, odvádím výsledky a lidem pomáhám,“ dodala. Na policii a před soudem nevypovídala prý proto, že se po zadržení psychicky zhroutila.

Podle ní jde o obrovskou životní zkušenost a velké ponaučení. „Skutečně jsem se nedopustila toho, co je tam (v obžalobě) mohutně popisováno. Nechtěla jsem nikomu ublížit,“ uzavřela právnička. Její obhájce se snažil zpochybnit věrohodnost poškozené ženy, stejně tak jako i legálnost pořízeného kamerového záznamu.

Podle odvolacího soudu je ale napadený rozsudek v pořádku, jak ve výroku o vině, tak i o trestu.

„Pokud by své jednání doznala, minimálně v tom jednom případu, který je zaznamenaný na kameře, a případně nahradila nějakou škodu a omluvila se, pak by šlo uvažovat o nějakém trestu třeba nepodmíněném, ale to se nestalo,“ prohlásila soudkyně Vladana Woratschová.

Nadřízená Kubíčkové už na SŽDC nepracuje, koncem roku 2016 pracovní poměr ukončila dohodou. Kubíčková tam v současnosti stále pracuje, SŽDC do nabytí právní moci rozsudku nechtěla dělat zatím žádné kroky.