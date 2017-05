„Hlavní příčinou těchto tragických nehod je už dlouhodobě nepřiměřená rychlost jízdy. Ta za celý loňský rok zabíjela celkem dvaadvacetkrát. S odstupem pak následují nesprávný způsob jízdy a riskantní předjíždění,“ informoval Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.

Vinou ostatních účastníků silničního provozu se přitom loni stalo 43 procent nehod s účastí motocyklistů. Automobilisté nejčastěji ublíží svému jednostopému kolegovi tím, že mu při vjetí do křižovatky z vedlejší silnice nedají přednost v jízdě, přehlédnou ho při vjetí do protisměru či se dostatečně nevěnují řízení.

„Jsou to však právě nadprůměrně zranitelní motocyklisté, kdo by měl dbát na svou dostatečnou viditelnost pro ostatní. A určitě by měli za řídítka usedat s potřebnou předvídavostí, aby byli schopni zabránit i nehodě z cizí viny,“ zdůrazňuje Budský.

Riskují i senioři

Již po řadu let neplatí, že smrtelné dopravní nehody jsou doménou mladých jezdců. Například loni zahynulo celkem šedesát motorkářů, a dvacet z nich bylo ve věku 35 až 44 let. Osmnáct obětí patřilo do kategorie 25 až 34 let. Počet usmrcených jezdců ve věku 15 až 24 let byl stejný jako u jejich kolegů ve věku 45 až 54 let, shodně po osmi.

Nejčastějšími hříšníky byli loni jezdci na strojích o objemu válců 460 až 850 kubických centimetrů. Ti zavinili 569 nehod a dvanáct z nich při nich zahynulo. Naopak nejméně bourali z vlastní viny lidé, kteří sedlali motocykly o objemu válců 101 až 450 kubických centimetrů – celkem 167krát.

Velkým hazardem jízda bez přílby

Od roku 1993 do konce loňského roku zemřelo v České republice celkem 2244 motocyklistů, dalších 15 433 bylo zraněno těžce a 50 535 lehce. Nemálo bylo ovšem těch, kteří umírali či byli zraněni při jízdě bez ochranné přilby. Za uvedených 24 let tak zřejmě zbytečně zemřelo 448 jezdců.