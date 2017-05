Všichni tři muži se loni v srpnu podíleli na únosu 18leté dívky z Jihlavska. Josef Dubský starší a jeho syn dostali trest i za znásilňování jedné z bývalých manželek Dubského staršího a pokus o únos dívky z Třebíčska.

Podle soudu muži jednali jako organizovaná skupina. Dívku z Jihlavska doslova odvlekli z autobusové zastávky, kde tehdy čekala na svého přítele. Už v autě, za kterým táhli obytný karavan, ji údajně Karel osahával a jeho bratr Josef jí vyhrožoval smrtí.

Josef starší byl zřejmě i autorem hrůzného plánu, podle kterého dívku unesli. Chtěli si z ní udělat sexuální otrokyni – zřejmě inspirováni případem rakouského únosce Fritzla, jehož jméno sám Josef zmínil.

„Dělala by nám sexuální otrokyni nejméně deset let, co by bylo pak, nad tím jsem nepřemýšlel. Kdyby přišla do jiného stavu, tak bych ji sám odrodil a děcko pak vychoval. Do školy by nešlo, naučil bych je psát i číst sám,“ uvedl Josef starší při výslechu.

V jeho vleku byl nejvíce syn Josef mladší, který se otce bál. Otec ho bil i několikrát týdně, a to i jako již dospělého mladého muže s mentálním omezením. Strach z Josefa měl údajně i bratr Karel.

Trojice příbuzných mužů (zleva) Karel Dubský, Josef Dubský starší a jeho syn Josef Dubský mladší dostali u krajského soudu v Brně dohromady 30 let vězení.

FOTO: Miroslav Homola, Právo

„Případ, s jakým jsem se nikdy nesetkal, měl zjevný a velmi nebezpečný vývoj. Vždyť nejprve si Josef starší za pomoci syna vyhlédl studentku v Třebíči, která jim naštěstí utekla, protože byli jen dva. Pak otec v autě bez oken unesl z Brna na Jihlavsko svoji bývalou ženu, kterou pak zadržoval čtyři dny a znásilňoval společně se synem. A nakonec se jim za pomoci Josefova bratra podařilo unést poslední oběť, která pak měla sloužit jako otrokyně kdovíjak dlouho,“ shrnul případ státní zástupce Jiří Morava.

Bývalé manželky vypovídaly o násilnostech



Plačící mladou ženu, které vyhrožovali, že ji zabijí, uříznou jí hlavu nebo že skončí v sudu jako oběť orlických vrahů, odvezli do kempu u Hodonína, kde ji v kempu v přívěsu opakovaně znásilňoval především Josef.

Oběti se ovšem po noci hrůzy podařilo z přívěsu uniknout a přivolat pomoc. Poté všechny tři muže, kteří podle znalců netrpí žádnými deviacemi a za své činy jsou plně zodpovědní, policie zadržela.

Únosu se jako z děsivého hororu celou dobu účastnila i první manželka Josefa staršího a matka Josefa mladšího. Ta je sice s Dubským už rozvedená, ovšem až do únosu pečovala o jeho dvě nezletilé děti ve věku dva a tři roky, které má muž s druhou, nyní již také bývalou manželkou a které mu soud svěřil do opatrovnictví!

První manželka vypovídala pouze na počátku vyšetřovaní. Mimo jiné uvedla to, že ji manžel často bil. K hlavnímu přelíčení ji soud pod vedením Daniela Plška už nezval, protože je zbavena svéprávnosti.

Druhá manželka také o násilnostech Josefa staršího mluvila pouze do protokolu. Přímé svědectví u hlavního líčení odmítla.

Všem třem odsouzeným uložil soud také povinnost zaplatit náhradu za nemajetkovou újmu – 60 tisíc druhé manželce Josefa Dubského a 500 tisíc dívce, kterou unesli na Hodonínsko. Ta po hrůzném zážitku trpí psychickými problémy.