„Muž si po objednání pití sedl na pohovku a začal mít zdravotní potíže. I přes poskytnutou první pomoc – nejprve z řad personálu a následně od přivolaných zdravotníků – zemřel,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Na místo přiletěl i záchranářský vrtulník. „I přes intenzivní resuscitaci se u muže nepodařilo obnovit základní životní funkce,“ popsal mluvčí záchranné služby Martin Brejcha.

Podle Brožové koroner prohlédl tělo zemřelého a nezjistil nic, co by svědčilo o násilné smrti. „Případ si převzali domažličtí kriminalisté, kteří nyní čekají na výsledek pitvy, která by měla objasnit příčinu úmrtí,“ dodala.