Vydání trestního příkazu, tedy rozhodnutí bez projednání obžaloby v hlavním líčení, potvrdila v úterý Právu klatovská soudkyně Martina Šimánková. „Verdikt zatím není pravomocný. Obžalovaní i státní zastupitelství si proti němu mohou podat odpor. Pokud tak učiní, musela bych nařídit veřejné jednání,“ uvedla soudkyně.

Tento postup rozhodování od stolu volí soud v případech, kdy má za to, že skutkový stav je spolehlivě prokázán opatřenými důkazy. Trestním příkazem lze uložit trest odnětí svobody do jednoho roku s podmíněným odkladem jeho výkonu.

Soudkyně uznala Martina Š (26) a Lukáše Č. (32) vinnými ze spáchání přečinu

projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka, staršího z nich navíc ještě z výtržnictví.

Hajlovali



Podle obžaloby nejprve předpažili pravou ruku s výkřiky Sieg Heil, Heil Hitler, přičemž jeden z nich si ještě přiložil dva prsty mezi horní ret a nos, čímž symbolizoval knírek Adolfa Hitlera. Po upozornění majitelem podniku na nevhodné chování mu Romové vyhrožovali, že vymlátí celý lokál.

Musel je krotit můj otec. Měli takové kecy, že to tady rozbijí a podobně. hostinský

„Oba si přitom museli být vědomi toho, že v minulosti, a to zejména v období druhé světové války, toto používali jako pozdrav fašisté a v současné době tento pozdrav užívají příslušníci neonacistického hnutí, které směřuje k potlačení práv a svobod člověka a hlásá zášť proti rasově, národnostně či jinak odlišným skupinám osob,“ píše se v odůvodnění rozsudku.

Jak Právo zjistilo, Romové své chování později obhajovali tím, že šlo pouze o reakci na nařčení od jednoho z hostů, který je označil za zloděje kvůli barvě pleti. To se jich prý dotklo, muže chtěli hajlováním vyprovokovat k tomu, aby se k nim přidal, a tím ho usvědčit z rasové nesnášenlivosti.

Testovali, zda kradou



„Tady šlo o to, že jeden štamgast si k nim položil své léky na stůl a v žertu nebo spíš z opilecké hlouposti jim řekl, že doufá, že prášky nesnědí anebo nezmizí. Vztáhli to na sebe, že Rom musí automaticky krást. To byl ten spouštěč – a oni pak začali blbnout,“ řekl Právu provozovatel restaurace Lukáš Zabloudil.

Hajlováním podle Zabloudila zkoušeli, jestli se k nim někdo z hostů nepřidá. „Jenže se nikdo nechytil, a tak potom zvýšili agresivitu. Musel je krotit můj otec. Měli takové kecy, že to tady rozbijí a podobně,“ pokračoval hostinský. V ráži Romové zůstali i po příjezdu policejní hlídky.

„Docela si na ně dovolovali. To skončilo, když je strážci zákona upozornili, že pokud si budou dál vyskakovat, pojedou na záchytku, která je bude stát 10 tisíc, a ještě to bude mít trestní dohru,“ uvedl dále Zabloudil.