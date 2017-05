V Rýnovicích se postupně střídají mimo jiné i místní obyvatelé a Kajínkovi podporovatelé. V pondělí před druhou hodinou vzbudil rozruch muž, který se představil jako Petr Veselý.

Podle ČTK si v minulosti odpykal sedmiletý trest za padělání peněz. Veselý přivezl Kajínkovi tisíc korun. „Jsem stejná justiční oběť jako Kajínek,“ vykřikoval muž a v ruce držel ceduli s nápisem Kajínek = oběť justiční mafie.

Petr Veselý o sobě tvrdí, že je justiční oběť.

„Já jsem seděl sedm let ve věznici s ostrahou. Odsouzený na sedm let, protože se nikdo nechtěl zabývat pravdou,“ prohlásil muž. „Víte proč? Protože ty soudy v 90. letech to byla ta justiční mafie, jak o ní mluvila Marie Benešová. Stejný případ byl Kajínek. Odsoudili ho, protože se to policii, státním zástupcům a soudci hodilo,“ dodal.

Video

Jiřímu Kajínkovi přivezl tisícikorunu, aby se prý měl jak dostat domů. „Budu tady čekat a předám mu to. Protože to, co dostane na cestu od věznice, je směšné, to by mu nestačilo,“ vysvětlil.

Zhruba od 12. hodiny se v pravidelných intervalech ozývá z areálu rýnovické věznice střelba. Novináři mezi sebou vtipkovali, že jde o oslavné salvy pro Kajínka, ve skutečnosti zřejmě půjde o povinné střelby dozorců vězeňské služby.