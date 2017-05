Trenér Růžička zaplatil peněžitý trest, do vězení nemusí

Hokejový trenér Vladimír Růžička zaplatil peněžitý trest 400 000 korun, který mu soud uložil za zpronevěru. Uvedl to v pátek Radiožurnál. Pokud by Růžička částku neuhradil, musel by na 16 měsíců do vězení. Současný kouč extraligového Chomutova si v době, kdy působil ve Slavii, ponechal půl miliónu korun určených pro klub.