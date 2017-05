„Do této doby (11:00) nedorazil do naší věznice žádný oficiální dokument, na jehož základě by byl pan Kajínek propuštěn. Z tohoto důvodu je proto vězeň ve standardním režimu, stejně, jako v předešlých týdnech,” řekla Novinkám mluvčí rýnovické věznice Monika Králová.

Dodala, že v případě, že by milost prezidenta republiky do věznice dorazila, může být takový vězeň propuštěn ve kteroukoliv denní, či noční dobu. „V případě, že by se tak stalo ve večerních, nebo nočních hodinách, museli by zaměstnanci věznice zajet pro lékaře a další kompetentní osoby, které jsou k propuštění vězně potřeba,” vysvětlila Králová.

Králová nemohla sdělit, zda již věznice v souvislosti s případným propuštěním Kajínka učinila nějaké úkony. „Ke konkrétním osobám ve výkonu trestu se dle zákona nemůžeme vyjadřovat,” vysvětlila.

Po doručení milosti následuje okamžité propuštění



Novináři k věznici přijeli, protože není zřejmé, zda prezident, který z Číny přiletěl v noci na čtvrtek, milost již nevypravil. Zeman už dříve prohlásil, že dokument je přichystaný.

Věznice Rýnovice patří spádově pod Okresní soud v Jablonci nad Nisou, ten ale uvedl, že propuštění omilostněného odsouzeného by šlo mimo něj. „Pokud bude udělena milost, tak se jedná o rozhodnutí prezidenta republiky, které bude realizováno bez nutnosti jakékoliv součinnosti našeho soudu,” řekl ve čtvrtek mluvčí jabloneckého soudu Jaroslav Kneř. Totéž sdělila i mluvčí Vězeňské služby Petra Kučerová. „Milost by měla přijít na konkrétní věznici,” napsala bez dalších podrobností.

První dáma Ivana Zemanová se setkala s Jiřím Kajínkem

FOTO: Twitter/Jiří Ovčáček

Obecně platí, že pokud věznice obdrží prezidentskou milost, je odsouzený, kterého se rozhodnutí týká, propuštěn okamžitě. Projde jen standardním propouštěcím procesem, jenž trvá zhruba jednu až dvě hodiny. Před odchodem na svobodu musí odsouzený absolvovat pohovor se sociálním pracovníkem, který zjišťuje, zda má vězeň zajištěné bydlení, práci či peníze na cestu domů. Dále se podrobí lékařské prohlídce a dostane zpět své osobní věci, které měl po dobu výkonu trestu uložené ve skladu.

54 procent lidí s udělením milosti souhlasí



Doživotní trest za dvojnásobnou vraždu uložil Kajínkovi Krajský soud v Plzni. Jeho mluvčí David Ungr sdělil, že soud bude v případě Kajínkova propuštění dohlížet na to, zda dodržuje případné podmínky uvedené v rozhodnutí o milosti. Dohled by měl mít soudce, který v minulých letech opakovaně rozhodoval o Kajínkových žádostech na obnovu procesu. Je to jiný soudce než ten, který mu vyměřil doživotí.

Věznice Mírov, odkud Jiří Kajínek utekl

FOTO: Petr Horník, Právo

Nejznámější český vězeň, jenž na sebe upozornil útěkem z přísně střežené mírovské věznice, strávil za mřížemi 23 let. Zeman už dříve uvedl, že k milosti pro Kajínka připojí sedmiletou podmínku, „aby reagoval na některé obavy, že se bude mstít po svém propuštění z vězení”.

Podle průzkumu agentury Median pro Českou televizi souhlasí s milostí pro Kajínka 54 procent lidí, proti je 36 procent. Dvě pětiny občanů si myslí, že prezident se k tomuto kroku odhodlal kvůli tomu, že mu zvýší popularitu. Podle 29 procent lidí chce Zeman odlákat pozornost od svého postoje k současné vládní krizi.