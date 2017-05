Čtyřiapadesátiletý Makedonec Vancho Harapov mířil s prázdným kamiónem do Otrokovic, když přijel k přejezdu v Moravském Písku na Hodonínsku. Silnice II/427 tam kříží železniční trať spojující Přerov a Břeclav.

Podle řidičových slov svítilo, když se k místu blížil, na přejezdu zelené světlo (přičemž přejezdy v Česku jsou osazeny bílým světlem).

Červenou prý zaregistroval, až když zabezpečovací zařízení míjel. Zastavil proto a po několika vteřinách, kdy na kolejích stál, začal couvat. Protože ale za ním už stálo další auto, znovu zastavil a rozjel se na druhou stranu přejezdu. Při tom prorazil závory.

Událost zaznamenal fotbalista prvoligového FC Slovácko, který jel v autě za kamiónem. Ten vypověděl, že nejdříve také couvnul. Když pak viděl počínání řidiče nákladního vozu, vytáhl mobil a situaci natočil. Na videu je vidět, jak pět vteřin poté, co kamión zmizí z kolejí, projede přes přejezd vlak Eurocity.

Vlak zastavil až 300 metrů za přejezdem



Strojvedoucí lokomotivy Vít Škrhák, když situaci viděl, reagoval přepnutím jízdní páky do režimu rychlobrzdění a houkal. Podle policejního protokolu jela v tu chvíli lokomotiva se sedmi vozy ještě stokilometrovou rychlostí. Vlak se zhruba stovkou cestujících zastavil až 300 metrů za přejezdem. To už zmiňovaný fotbalista volal na tísňovou linku policie.

Zatímco strojvedoucí na příkaz dispečera jel s vlakem dál, policisté vyjeli a řidiče, který po obhlídce svého vozu pokračoval v cestě, zastavil.

Muž policii řekl, že neznal telefonní číslo tísňové linky a chtěl případ oznámit až v místě nakládky.

Státní zástupkyně Ivana Foldynová Makedonce obvinila ze spáchání trestného činu obecného ohrožení. Navrhla mu tříletý trest s podmíněným odkladem na tři roky a nádavkem ještě pětiletý trest zákazu řízení.

Obžalovaný u soudu chyběl, s odůvodněním, že to má do Hodonína 1400 kilometrů se z jednání omluvil a soud tak rozhodoval v nepřítomnosti.

Škoda na závorách je 19 tisíc

Obhajoba svůj pohled na věc stavěla na tom, že se skutek sice stal, nejednalo se však o úmyslné jednání a soud má věc řešit jako nedbalostní čin.

Předsedkyně senátu Lenka Králíková se ale přiklonila na stranu žaloby s tím, že popis jednání, vylíčený strojvedoucím, řidičem i svědkem, potvrzuje úmyslné jednání. Připomněla přímé ohrožení stovky lidí ve vlaku a další možné následky, které by mohla mít nehoda uprostřed zástavby. Návrh žaloby pak přijala a rozhodla v souladu s návrhem státní zástupkyně.

Verdikt není pravomocný, obhájce se spojí s klientem a poradí se s ním o dalším postupu.

Na Makedonce by ale případný trest neměl mít velký vliv. Dál by mohl řídit kamion, jen by s ním nesměl do České republiky. Bezmála 19 tisíc korun, což je škoda za zničené závory, si má Správa železniční dopravní cesty nárokovat zvlášť.

Podobná událost se ne stejném místě loni odehrála hned dvakrát. Ta druhá poslední den roku. Řidič zahraničního zájezdového autobusu, který mířil od Polešovic, minul zabezpečení přejezdu s funkčními červenými světly a reagoval až v okamžiku, kdy začaly padat závory. Z kolejí vycouval a závoru přitom ulomil.

O pár okamžiků později kolem projel vlak mezistátní vlak Eurocity, který mířil z Vídně do Gdyně.