Jako scénář z děsivého hororu vyznívalo čtení obžaloby ve skoro neuvěřitelném případu, kterým se začal v pondělí zabývat Krajský soud v Brně. Ze znásilnění, pohlavního zneužívání, únosu a dalších trestných činů jsou obžalováni Josef Dubský (54), jeho o rok mladší bratr Karel a čtyřiadvacetiletý syn Josefa Dubského Josef mladší.

S holkou jsem plánoval, že ji budeme mít doma napořád. obžalovaný

I když se všichni tři odmítali k obvinění vyjadřovat, z obžaloby a také z výpovědí v přípravném řízení vyplynulo, že s nápadem „pořídit“ si sexuální otrokyni přišel pravděpodobně Josef Dubský starší.

Ten vypověděl, že si plánoval vybranou unesenou dívku zavřít v domě na Třebíčsku stejně jako známý tyran z Rakouska Fritzl ve speciálně pro tento účel zřízené místnosti.

Dítěti se nebránil



„S holkou jsem plánoval, že ji budeme mít doma napořád, tedy nejméně na 10 let. Sloužit nám bude jako sexuální otrokyně, a kdyby náhodou otěhotněla, tak ji odrodím sám, děcko bych pak do školy neposlal, ale vychoval bych ho taky sám, stejně jako bych ho sám naučil číst, psát a počítat. Kdyby otrokyně nechtěla poslouchat, tak jsme měli připravené lepicí pásky, řetízky či provazy k připoutání,“ uvedl mimo jiné na policii Dubský starší.

Zleva Josef Dubský mladší, jeho otec Josef a strýc Karel čelí obvinění z několika násilných trestných činů a únosu.

FOTO: Miroslav Homola, Právo

Jak také podotkl, první únos – ten na zkoušku – uskutečnili již v červenci nebo počátkem srpna před obchodním domem Albert, kde si Dubských po pokynu nejstaršího Josefa vyhlédli procházející dívku a tu násilím vtáhli do sedmimístného vozu Ford Galaxy, který Dubský starší řídil, a tam se na ní pokoušeli provádět nechtěné sexuální praktiky. Studentce se však naštěstí podařilo z pasti utéct. Mnohem hůř však již dopadla zhruba o deset dnů později další dívka, která ve vesnici na Třebíčsku čekala na autobusové zastávce na svého přítele. V šortkách, tričku, sandálech a se sluchátky na uších.

Vyhrožovali jí

Karel Dubský se jí podle spisu zeptal, zda se nechce svézt. Odmítla, ovšem to už vystoupil Josef mladší a spolu se strýcem bránící se dívku nacpali do auta, za kterým táhli obytný přívěs. Vraceli se totiž přes rodné jižní Čechy a další část prázdnin plánovali strávit v kempu na Moravě.

„Víš, co to je, koťátko? Viděla jsi film Sametoví vrazi? Tak drž hubu, nebo skončíš v sudu bez z hlavy v Orlické přehradě!“ vyhrožoval podle výpovědí Josef Dubský starší za volantem bránící se dívce, která byla na zemi mezi zadními sedačkami a přes kterou jeho bratr Karel hodil deku a přitom jí vyhrožoval dýkou. Dívku ještě ve voze pohlavně zneužil Karel Dubský a oba ji pak měli znásilnit v kempu u Hodonína v obytném přívěsu, odkud se jí druhý den podařilo utéct a přivolat pomoc.

Rozsáhlý příběh má ještě další roviny, které leccos napovídají o pachatelích. Josef Dubský starší je podle výpovědi vlastního bratra sexuální sadista, kterého se okolí bojí. „Když to na něj přijde, mlátí všechny kolem sebe a je mu jedno, na koho vleze,“ uvedl Karel s tím, že on sám byl už před čtyřmi lety bratrem pohlavně zneužit a že na něj za to podal trestní oznámení.