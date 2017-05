Nehoda se odehrála na dálnici ve směru na Prostějov ve chvíli, kdy se začala rozjíždět kolona aut. Televize Prima, která o případu informovala, získala svědectví a videozáznam události.

„Ten chlapík se buď o ty dveře opřel, anebo to bylo, že tam větrali nebo byli třeba na záchodě, jak ty auta prostě stávaj ve frontě. Já jsem si toho všiml v okamžiku, když on se tam válel nebo se kutálel pod tím autobusem, no vedle toho autobusu,“ řekl televizi Prima svědek.

Muž po pádu vstal a snažil se dohnat autobus. Šofér podle svědků o nehodě nevěděl a zastavil, až na něj začali troubit ostatní řidiči. Z autobusu, který údajně vezl fotbalové fanoušky, pak vystoupili další cestující a muži pomohli zpět.

Podle zjištění televize policii o incidentu nikdo neinformoval, a případem se proto nezabývá.