Jaké byly vaše první dojmy a myšlenky poté, co jste se dověděl, že dostanete od prezidenta republiky milost?

Nejde to vypovědět slovy. Jsem nadšený! Ale zatím jsem stále ve vězení. Pořád je to neuvěřitelné.

Co budete těch pár dnů do propuštění dělat? Prý se vzdáte většiny svých věcí ve vězení? Co vám říkali spoluvězni a dozorci?



Budu se těšit na svobodu. Dozorci i spoluvězni mně přejí svobodu.

Kam povedou vaše první kroky po opuštění věznice?

Pojedu domů.

Na co a na koho se na svobodě nejvíc těšíte? Ať už v otázce soukromého života, tak třeba ohledně jídla apod.?

Těším se na svobodu, to obsahuje úplně všechno. Na normální, klidný život na svobodě.

Budete i na svobodě usilovat o obnovu svého procesu a prokázání své neviny?

Já se snažím o obnovu svého procesu a prokázání neviny 23 let, nevím, proč bych měl od této snahy upustit. V tomto směru věřím v úspěch. To, co žiju teď, není úspěch, to je zázrak.

Co říkáte na to, že i po 24 letech si Vojtěch Pokoš stojí za tím, že jste vrahem vy?

Vojtěch Pokoš lže a těžko už asi může přestat lhát. Jen v jednom okamžiku, když byl předvolán jako svědek při jednání o obnově řízení v Plzni, tak v tom jednom okamžiku nezalhal a odmítl znovu potvrdit, že jsem střílel já.

Jednoduchá otázka: zastřelil jste Štefana Jandu a Juliána Pokoše?

Jednoduchá odpověď: nezastřelil.

Pokud ne, kdo to podle vás udělal a kde jste v osudný den byl vy, pokud si vzpomenete?

Nevím, kdo to udělal. Nebyl jsem tam. Nevím, kde jsem zrovna v tu dobu byl. Vy byste si vzpomněl, kde jste byl přesně třeba před měsícem?

Obáváte se o své bezpečí, když budete na svobodě? Nebojíte se, že vás někdo bude chtít umlčet? A máte strach ze života ve světě, který se za těch 23 let výrazně změnil?

Neobávám. Nemám z ničeho strach, z ničeho obavu. Těším se! Musel jsem se smát, když jsem slyšel Kroupu (Janka Kroupu, novináře - pozn. red.), že i ty hodinky jsou teď jiné. Nevšiml jsem si, že by měl někdo ve věznici modernější hodinky než já.

Rozumím ale tomu, že někteří lidé, především asi ženy, berou hodinky jako doplněk nebo šperk, protože údaje, které mám já na hodinkách, mají na mobilu. Tak si dají na ruku hodinky jen jako skutečně ten ukazatel času. Já nebudu pasivní v tom životě na svobodě! Nenechávám si teď koupit mobil, abych ho už potom měl. Já si ho vyberu sám. To je ten život na svobodě, na který se těším.

A proč bych neměl klidný soukromý život? Těším se na to, že budu moci zavřít dveře bytu zevnitř, nejpozději tam soukromí budu mít určitě. Teď nemám soukromí žádné. V tomto směru si jedině polepším.

Jakou práci byste chtěl dělat? A kde byste chtěl žít?

To se všechno ještě ukáže.

Teď už to můžete prozradit: řekla vám o milosti paní Zemanová?

Neřekla.