Ševcova odsoudil loni v dubnu Městský soud v Praze původně ke dvěma letům vyhoštění za „účastenství ve formě pomoci k přečinu poškození cizí věci“. Toho se Ševcov podle soudu dopustil tím, že během demonstrace na podporu uvězněných anarchistů před ruzyňskou věznicí natáčel, jak někdo sprejuje na zeď nápisy „Smrt státu“ a „Touhu po svobodě represe nezastaví“.

Vrchní soud v Praze se v červenci přiklonil k názoru městského soudu, že se Ševcov dopustil trestného činu napomáhání. „Došlo k zasažení do majetkové sféry jiného subjektu, trestní postih je tedy na místě,“ uvedl tehdy předseda odvolacího senátu Petr Píša.

Trest vyhoštění byl podle něj ale příliš přísný. „Má povolený pobyt, řádně studuje vysokou školu, je hodnocen jako velice dobrý student, což je podstatná okolnost,“ uvedl Píša a dodal: „Pokud by byl uložen trest vyhoštění, znamenalo by to významný zásah do jeho osobního života i studia.“

Obžalovaný byl i z útoku



Proto jej soud zrušil a místo toho mu uložil „zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce“, přičemž v tomto případě konkretizoval společenské akce manifestace, demonstrace, pochody a veřejná shromáždění anarchistických hnutí.

Mladík byl také obžalovaný z útoku zápalnými lahvemi na dům ministra obrany Martina Stropnického, kvůli nedostatku důkazů ale soud této obžaloby Ševcova zprostil.