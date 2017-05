Obžalovanými policisty jsou velitel eskorty Jan Tichý a Lukáš Oubrecht. Ten spolu s dalšími kolegy v dubnu přede dvěma lety pacifikoval zadrženého muže u Kongresového centra v Praze. Pětatřicetiletý muž se pokusil při převozu do vězeňské cely uprchnout z policejního auta, když rukama, které měl spoutané před tělem, udeřil řidiče do hlavy a vymlátil obě zadní okénka auta.

Na místo se sjely další čtyři hlídky a muži zabránily v útěku „za použití hmatů, chvatů, úderů, slzotvorného prostředku a obušku“.

„Služební zákrok proti poškozenému trval více než 40 minut. Mimo eskortujících do něj bylo zapojeno dalších 11 policistů, z nichž devět aktivně použilo donucovací prostředky proti poškozenému v době po jeho vytažení ze služebního vozidla, kdy volba donucovacích prostředků a taktika jejich použití neodpovídala zákonu o policii a nebyla rovněž dodržena zásada přiměřenosti,“ uvádí státní zástupce Jiří Zdražil v obžalobě.

Střídali se na něm



„Nesouhlasím s tím, co mi je kladeno za vinu,“ prohlásil na začátku výpovědi Tichý. Policista uvedl, že budou eskortovat podezřelého z obtěžování ženy v parku. Muž měl v sobě údajně stopy amfetaminu, metamfetaminu a THC. Podle soudního znalce měl poškozený v těle asi čtyřnásobně menší množství amfetaminu, než které je považováno za toxické. Tichý zadrženému před převozem na jeho žádost spoutal ruce před tělem – kvůli bolesti ramen.

Když se přiblížili do Kongresové ulice, začal se zadržený muž podle Tichého kroutit a rozkopl zadní pravé okénko auta. „Jak jsem viděl, že je rozkopnuté, tak jsem se na něj natlačil,“ řekl Tichý. Mezitím se na místo sjely přivolané hlídky a jeden z policistů nastříkal dovnitř pepřový sprej, kterým zasáhl jak Tichého, tak převáženého.

„Chápu, že byl (poškozený) nadměrně agresivní, vymykalo se to normálním zákrokům, ale nechápu, že jedenáct policistů není schopno zpacifikovat v podstatě spoutaného poškozeného během pětatřiceti minut. To mi úplně normální nepřijde,“ komentoval popisovaný zákrok soudce Kubovec. Tichý argumentoval tím, že se muž „vzpouzel a křičel a byl intoxikovaný“. Tichý také dodal, že muže nepacifikovali všichni najednou, ale „že se na něm vystřídali“.

Policista nicméně podotkl, že když zadrženého kontroloval, tak „k ničemu nedocházelo, žádné teleskopy nebo tonfy“. V přípravném řízení Tichý také uvedl, že muži nikdo nic špatného nedělal, jen ho drželi, aby neutekl. „Myslím si, že ty zákroky byly adekvátní,“ prohlásil na závěr výpovědi Tichý.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Archivní záběry z místa incidentu

Tichý podle žalobce mlácení muže po celou dobu pouze sledoval, aniž by vydal jakýkoli rozkaz k převozu zadrženého na místo určení, tedy do cely. Když se soudce Tichého zeptal, kdo velel zákroku, Tichý pouze odpověděl, že byl sám vzhledem ke spreji v očím indisponován, takže kdo zákroku ve skutečnosti velel, neví. Tichý je obžalován z ublížení na zdraví s následkem smrti a zneužití pravomoci úřední osoby.

Extrémní situace

Oubrechta pak žalobce viní z toho, že zadrženého muže zaklekl a mlátil ho do těla, i když to nebylo třeba.

„Jednalo se o extrémní situaci, kdy eskortovaná osoba byla extrémně agresivní,“ vypověděl v přípravném řízení Oubrecht, který rovněž nesouhlasil s tvrzením obžaloby. U soudu nicméně nevypovídal, soudce tak přečetl jeho krátký popis situace z přípravného řízení.

„Muž kladl odpor, byl velmi agresivní, pokusili jsme se ho stáhnout na zem. Vytáhl jsem svůj teleskopický obušek, muže jsem jím udeřil zezadu do oblasti stehen. Mám pocit, že šlo o tento jeden úder. Mimo mě myslím obušek použili i ostatní,“ uvedl Oubrecht.

Po zakleknutí poškozeného prý byl se svým kolegou na místě ještě pár minut a pak se jel věnovat svým služebním povinnostem. Oubrechtovi za zneužití pravomoci úřední osoby hrozí až pět let vězení.

Muž zemřel na následky šoku, kterým se rozumí selhání krevního oběhu, podle přivolaného lékaře by mohl žít, pokud by mu byla poskytnuta včasná lékařská pomoc. Podle soudního znalce Alexandera Pilina došlo u muže k šoku v důsledku mnohočetných úrazových drobných změn a stresové reakce. Jeho kolega Libor Bauer ovšem úplně nevyloučil možnost selhání organismu v důsledku požití metamfetaminu. „I když to množství nebylo toxické nebo letální, je evidentní že ten muž požil nějaké povzbudivé aminy,” uvedl Bauer.

Případ Generální inspekce bezpečnostních sborů začala případ vyšetřovat po roce a půl od incidentu.