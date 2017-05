„Bylo nutno důraznějším způsobem vyjádřit otázku nebezpečnosti a škodlivosti činu pro společnost,“ odůvodnil zpřísnění trestu předseda odvolacího senátu Zdeněk Sovák.

„V daném případu není sporu o tom, že se jedná o organizaci velmi nebezpečnou a velmi ohrožující nejen okolní státy, ale v současné době i státy další včetně států evropských,“ dodal s tím, že Silovského případ je první svého druhu, kterým se česká justice zabývá.

Silovský ve svém odvolání prostřednictvím svého advokáta žádal doplnit dokazování o znalecký posudek, který by měl určit, jestli v době žalovaného jednání netrpěl autismem. Trest mu také přišel jako nepřiměřeně přísný a neodpovídá prý závažnosti jeho jednání. Proto Silovský žádal únorový rozsudek zrušit a vrátit k novému projednání.

To ale Sovák zamítl s tím, že nic nehovoří o potřebě či nutnosti provedení takového důkazu. „Na polovinu snížená ovládací schopnost neznamenala snížení nebezpečnosti jednání obžalovaného pro společnost,“ podotkl Sovák s odkazem na znalecké posudky.

Podle státního zastupitelství je trest naopak nepřiměřeně mírný. Podle něj plzeňský soud nadhodnotil Silovského přiznání a nedostatečně přihlédl ke škodlivosti jednání, kterého se obžalovaný dopustil. Silovský byl navíc podle státní zástupkyně srovnaný s tím, že půjde do války a bude hájit ideologii Islámského státu.

„Chtěl bych jenom říct, že mi to je líto,“ prohlásil na závěr jednání Silovský.

Pomohlo přiznání



Silovského poslal koncem února Krajský soud v Plzni na tři roky a tři měsíce do vězení za pokus podpory a propagace terorismu. Mladík ze Spáleného Poříčí se totiž začátkem loňského února vydal do Sýrie, kde se chtěl přidat k bojovníkům takzvaného Islámského státu a zapojit se do jejich válečných akcí.

Na teroristických útocích se prý podílet nechtěl. Cestu si pečlivě naplánoval, od letenek až po zapůjčení auta, kterým chtěl překročit hranice z Turecka do Sýrie. Na letišti v Istanbulu ho ale zadržela turecká policie, které po kratším pohovoru přiznal důvod své cesty.

Silovskému hrozilo až 12 let vězení, pomohlo mu ale přiznání. Soudce plzeňského soudu konstatoval, že bez něj by Silovského nemohli uznat vinným, protože jinak nebyl k dispozici žádný přímý důkaz. Silovský podle znalců jednal ve stavu zmenšené příčetnosti, trpí schizoidní poruchou osobnosti.

Proti Američanům i Rusům



Mladík v přípravném řízení uvedl, že po přečtení koránu zjistil, že je islám mnohem více založen tak, jak mu vyhovovalo, než je křesťanství podle bible. Silovský tak praktikoval islám, modlil se pětkrát denně. Po seznámení se s historií islámu mu přišlo, že Islámský stát nedělá zas až tak špatné věci. Teroristická organizace mu imponovala, líbila se mu myšlenka vytvoření jednotného chalífátu od východu po západ.

Silovský chtěl podle svých slov mimo jiné i „válčit proti Americe kvůli imperialismu a proti Rusům prostě proto, že tam jsou a zabíjejí muslimy“. Se zabíjením lidí prý byl srovnaný. Podle vyšetřovatelů posílal od září 2015 zhruba tisíc až dva tisíce korun na zahraniční účty subjektů, které se prezentují jako islámské charitativní organizace.

Mladík nemá žádný vojenský výcvik, kdysi pouze střílel ze vzduchovek na plechovky. Měl za to, že přijede do Sýrie, někde najde islamisty a řekne: „Tady mě máte“. Pak by absolvoval výcvik a šel do války. U soudu pak zase tvrdil, že doufal, že ho zastřelí syrští vojáci a on bude mučedníkem.