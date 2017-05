V noci na středu přivolal policisty svědek, který mladíka na hrazení mostu viděl. Na místo se ihned sjelo několik hlídek, které s mladým mužem začaly mluvit. „Já už to chci ukončit, už na to nemám,“ volal mladík na policisty, zatímco se držel rukama oplocení a nohy mu visely dolů. „Nikdy není tak špatně, aby nemohlo být líp. Pojďte k nám, je to zbytečné,“ reagovali policisté.

„Dokonce nastala situace, při které všem přítomným doslova zatrnulo. Na dvaadvacetiletém mladíkovi totiž bylo znát, že už se zřejmě dlouho neudrží, pročež sjel po oplocení o několik desítek centimetrů níže,“ popsal v sobotu mluvčí policie Tomáš Hulan.

Mladíka se nakonec podařilo přesvědčit a oplocení přelezl zpět. Dechová zkouška ukázala téměř dvě promile alkoholu. Mladý muž nakonec skočil v péči záchranářů. „Podstatnou skutečností také je, že mladík na ochranném oplocení strávil ve zmiňovaném visu dlouhých deset minut,“ uzavřel Hulan.