Incident se odehrál v neděli večer v jedné z obcí na Zlínsku. Dvacetiletý mladík z Kroměříže a jeho o tři roky starší bratr nenechali nic náhodě.

„Aby nebyli příliš nápadní, vzali si s sebou čepice a masky Santa Clause. Byli připravení také na to, že by je mohl někdo pronásledovat, proto se vyzbrojili slznými plyny a plynovými pistolemi. A do třetice ze svého vozidla BMW odstranili zadní registrační značku pro snazší únik,“ popsala mluvčí policie Monika Kozumplíková.

Auto zloději zbavili registrační značky

FOTO: Policie ČR

Hlavní roli na sebe vzal mladší muž, který z lesa vyběhl k pokladně, v níž v tu chvíli bylo téměř 100 tisíc korun, a běžel zpět. Bratr dával pozor, zda ho někdo nesleduje, když v tom spatřil tři pořadatele, kteří se snažili zloděje chytit.

„Bratři neváhali a stříleli za sebe plynovými pistolemi ve snaze pronásledovatele zastrašit. I přes důkladně promyšlený plán se však mladíkům nepodařilo ostraze uniknout. Zadržela je těsně před jejich vozem,“ konstatovala Kozumplíková.

Přivolaní policisté je převezli na služebnu, kde mladíkům sdělili podezření z trestného činu krádeže. V případě odsouzení hrozí oběma mladíkům trest odnětí svobody až na pět let.