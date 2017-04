Ostravský hacker se naboural na účty vysokoškoláků, dostal 6,5 let

Ostravský krajský soud v pátek již podruhé poslal do vězení na 6,5 roku sedmatřicetiletého počítačového hackera Lumíra Heriče. Podle obžaloby se v roce 2006 naboural do bankovních účtů několika desítek klientů České spořitelny. Šlo o studenty dvou ostravských univerzit. Herič se pokusil na různá konta převést 3,2 miliónu korun. V minulosti vyfasoval jako uprchlý trest šest let vězení.