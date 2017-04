Senior sexuálně zneužíval dva chlapce, odměňoval je mobily či počítačem

Z pohlavního zneužívání obvinili policisté seniora z Pošumaví. Ten podle policie přiměl dvojici chlapců ve věku 13 a 14 let k různým sexuálním praktikám. Sourozence za to nechal třeba řídit auto, kouřit cigarety, pít alkohol a také jim dával dárky jako třeba mobilní telefon nebo počítač. Muži hrozí v případě prokázání viny až 10 let vězení.