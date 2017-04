Za předražené jezírko soudí úřednice z plzeňské radnice. Plnily jsme jen pokyny, hájí se

Kvůli sedm let staré zakázce na výstavbu venkovního bazénu ve sportovním areálu Škodaland se od středy zpovídají u Krajského soudu v Plzni tři úřednice z radnice centrálního plzeňského obvodu. Podle státního zástupce se provinily tím, že v rozporu se smlouvou o dílo nechaly firmě předem proplatit faktury v hodnotě téměř celé zakázky, ačkoli to nekorespondovalo s tím, co skutečně prostavěla.