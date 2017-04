Podle Šmerdy klient vnímá propuštění pozitivně, trvá na své nevině a nyní nejspíš dostane příležitost, aby se věci znovu a lépe objasnily. Soud neveřejně projednal dovolání, které podal jak Dalík, tak Nejvyšší státní zastupitelství.

Podrobnosti k rozhodnutí nesdělil, ale vydal příkaz k Dalíkovu propuštění. "Nic bližšího neřekli ani jemu. Rozhodnutí soudu a jeho obsah neznáme. Budeme proto čekat na jeho rozhodnutí, protože soud rozdá karty pro další postup. Potom se poradíme, co dál. Pan Dalík si do té doby určitě odpočine," uvedl Šmerda, který s propuštěným mluvil telefonicky.

O Dalíkových pocitech však nechtěl moc mluvit. "Jsem vázaný mlčenlivostí. Určitě ale můžeme říct, že jsme rozhodnutím nebyli zklamaní. Vzhledem k tomu, že jsme podali opravný prostředek a s největší pravděpodobností mu bylo vyhověno, vnímáme to pozitivně. Je to příležitost si ty věci znovu a líp objasnit. Ale my se to jen domníváme. Jsme si také vědomi toho, že to ještě nekončí," dodal Šmerda.

Na odůvodnění si musí počkat



Soud má nyní podle trestního řádu 20 dní na zpracování písemného odůvodnění, to pak zkontroluje soudní kancelář a rozhodnutí bude odesláno spolu se spisem k Městskému soudu v Praze, uvedl mluvčí Nejvyššího soudu Petr Tomíček.

Městský soud případ řešil jako první instance, proto bude na něm, aby rozhodnutí doručil stranám. Před doručením Nejvyšší soud nemůže důvody svého verdiktu komentovat.

Lobbista opustil věznici ve Znojmě ve středu odpoledne, odjel z budovy věznice vozidlem Volvo s tmavými skly. S novináři nemluvil. Šmerda uvedl, že pro Dalíka přijel jeho kolega, advokát z Brna. Šmerda už ve středu předpokládal, že soud verdikt nad Dalíkem zrušil a případ vrátí k novému projednání se závazným právním názorem. [celá zpráva]

Ve hře je i nový proces

Dalíka tedy pravděpodobně čeká nový proces. Nejvyšší soud má sice pravomoc sám vynést definitivní zprošťující verdikt, využívá ji však zcela výjimečně.

Policisté vyšetřovali Dalíka, který působil jako poradce někdejšího premiéra Mirka Topolánka (ODS), na základě svědectví bývalého zaměstnance firmy Steyr. Podle něj požadoval lobbista 18 miliónů eur (půl miliardy korun) za pokračování v nákupu obrněných vozů Pandur.

Dalík nejprve dostal od Městského soudu v Praze pět let vězení za pomoc k přijímání úplatku. Vrchní soud ale čin překvalifikoval a poslal ho do vězení na čtyři roky za pokus o podvod za to, že předstíral, že může zakázku ovlivnit, a pokusil se tím od zbrojařů vylákat peníze. Neprokázalo se, že by šel pro úplatek na žádost někoho z vlády.

Nákup obrněných vozidel Pandur v hodnotě 20,8 miliardy korun schválila v roce 2006 vláda Jiřího Paroubka (tehdy ČSSD). Koncem roku 2007 Topolánkův kabinet od zakázky ustoupil kvůli porušení smluvních podmínek ze strany dodavatele – firmy Steyr. O půl roku později ale rozhodl o nové zakázce, ve které Česko koupilo 107 transportérů za 14,4 miliardy korun.