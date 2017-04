Soud potvrdil zamilované účetní, která neznámému poslala 111 miliónů, devět let

Na devět let za mříže poslal ve čtvrtek Vrchní soud (VS) v Olomouci Danu Niederlovou za to, že vyvedla z firmy na Brněnsku téměř 111 miliónů korun. Peníze posílala muži, se kterým se znala jen přes internet. Ten jí sliboval šťastný život a manželství.