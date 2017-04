K incidentu došlo ve středu krátce před polednem v obci Loužnice na Jablonecku. Policejní hlídka zastavila řidiče černého audi s německou registrační značkou.

„Řidič nejprve na pokyn policisty k zastavení zpomalil, pak ale přidal plyn a policista musel uskočit, aby jej řidič nesrazil,” řekla mluvčí.

Následně se řidič vydal na riskantní útěk rychlostí kolem 150 km/h, při kterém ohrožoval i další řidiče. Policisté ho pronásledovali společně s další přivolanou hlídkou, která se řidiče snažila zastavit vytvořeným zátarasem z policejního vozidla.

„Ale ani na to řidič nereagoval, do služebního vozu naboural a ujížděl dál. Přitom zranil policistu, který poté, co postavil auto jako překážku na vozovku, opouštěl na poslední chvíli vozidlo. Je na ošetření v nemocnici,“ řekla mluvčí.

Zadrželi i další kradené auto



Policistům se nakonec řidiče podařilo zadržet na kruhovém objezdu v Tanvaldu, kde mu nadjeli a znemožnili další jízdu.

„Přitom řidič audi služební vůz naboural a v něm se zranil jeden z policistů. Ujíždějící řidič je na lékařském ošetření a následně si jej převezmou kriminalisté z Jablonce nad Nisou,“ dodala mluvčí.

O několik hodin později zadrželi policisté v Novém Městě pod Smrkem dalšího řidiče, jehož vozidlo bylo rovněž odcizeno v Německu. Podle policie spolu oba případy souvisejí.