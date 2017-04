„Máme za to, že je v tomto případě namístě ukládat výjimečný trest ve výměře 20 až 30 let, neboť tento případ se vymyká obdobné typově závažné trestné činnosti. Závažnost jednání obžalovaného je podle našeho názoru obzvláště vysoká a rovněž jeho náprava je obzvláště ztížená,“ řekl Právu mluvčí VS Vladimír Lichnovský.

Vražda se stala loni 11. dubna. Radziszewski podle obžaloby v domě svázal své o dva roky mladší partnerce, která byla ve třiadvacátém týdnu těhotenství, na posteli ruce a nohy řemenicí, přes tři hodiny ji dusil rukama či lůžkovinami a „vyslýchal“ ji, aby se dozvěděl, jestli ho podvádí a s kým. Nakonec jí nacpal do úst smotek potravinářské fólie, ústa jí převázal nátělníkem a odešel pryč z místnosti. Po jeho návratu byla žena mrtvá.

Pavel Radziszewski před soudem tvrdil, že ženě nechtěl ublížit.

„Dle našeho názoru musel být minimálně srozuměn s tím, že poškozená může zemřít,“ konstatoval Lichnovský. Podle znalců bylo pravděpodobně bezprostřední příčinou smrti vdechnutí smotku fólie. Mrtvou ženu nechal muž nejprve na posteli a poté její tělo uložil do objemného vaku. Její smrt sám oznámil policii za několik dní.

Italská domácnost



Radziszewski přiznal, že ženu svázal, a to prý kvůli tomu, že v minulosti pouštěla do domu jiné muže. Ústa jí posléze ucpal kvůli tomu, že se mu i spoutaná vysmívala. Žena podle obžalovaného zprvu se svázáním souhlasila.

Obdobným způsobem, nikoli však s fatálním následkem, se choval i vůči minulým přítelkyním či družkám. mluvčí VS Vladimír Lichnovský

„Je to neobvyklé, ale u nás to bylo normální,“ tvrdil u krajského soudu obžalovaný a hovořil o takzvané italské domácnosti. Připustil, že užíval pervitin. V osudný den se s partnerkou dlouho hádali, údajně kvůli nevěře.

Podle svědeckých výpovědí i podle znalkyně je Radziszewski chorobně žárlivý. Podle znalců netrpí žádnou duševní chorobou, rozeznali u něj pouze poruchu osobnosti. Je narcistický, impulzivní, ignoruje pravidla.

Nepřiznal odškodné



Jeho obhajoba byla postavena na tvrzení, že to, co spáchal, nebyla vražda, byť se jeho jednání může zdát odpudivé a zavrženíhodné. VS vzal podle Lichnovského při stanovení výše trestu v úvahu i minulost obžalovaného.

„Obdobným způsobem, nikoli však s fatálním následkem, se choval i vůči minulým přítelkyním či družkám,“ zdůraznil mluvčí s tím, že obžalovaný „jednal trýznivým způsobem, a to jak po stránce fyzické, tak po stránce psychické“.

Za brutální vraždu hrozilo Radziszewskému až doživotí. Trest, který mu byl uložen, je úhrnný, soud do něj zahrnul i to, že spáchal také přečin ohrožení pod vlivem návykové látky, když řídil osobní vůz pod vlivem drogy.

VS zrušil rozhodnutí, kterým Krajský soud v Brně přiznal matce zavražděné nemajetkovou újmu ve výši 150 tisíc korun. „Máme za to, že není prokázán její nárok vzhledem k tomu, jak se obě ženy stýkaly. Matka se může domáhat nároku v řízení ve věcech občanskoprávních,“ dodal Lichnovský.