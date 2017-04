Lobbista Marek Dalík byl ve věznici ve Znojmě. Kolem půl druhé tam přijelo černé volvo, které brány věznice opustilo o dvě hodiny později i s ním. Mluvčí generálního ředitelství Vězeňské služby Petra Kučerová následně Právu potvrdila, že lobbista již věznici opustil.

Dalík byl ještě během středy ve věznici v zaměstnání. Lobbistu odvezl kolega advokáta Radka Šmerdy, který Dalíka zastupoval. Měli domluveno, že auto vjede dovnitř do věznice.

Soud ve středu vydal okamžitý příkaz k jeho propuštění. Podrobnosti ale zatím nezveřejní. Podle mluvčího Nejvyššího soudu Petra Tomíčka budou nyní soudci vypracovávat písemné rozhodnutí a následně je odešlou prvoinstančnímu soudu, který obešle ostatní účastníky řízení. Až poté bude možné rozhodnutí zveřejnit.

Odsouzený lobbista Marek Dalík přichází do Ruzyňské věznice k výkonu trestu.

„Přesné odůvodnění soudu neznáme, nicméně je pravděpodobné, že Nejvyšší soud spíše vyhověl námitkám obhájců, a nikoli nejvyššího státního zástupce. Nejvyšší soud je garantem práva na spravedlivý proces a to je dobrá zpráva pro všechny,“ řekl Právu advokát Dalíka Šmerda.

K výkonu čtyřletého trestu nastoupil vloni 1. září, ve vězení tak strávil jen něco málo přes sedm měsíců.

Chtěl prý půl miliardy



Městský soud v Praze uložil Dalíkovi za pomoc k přijímání úplatku původně pět let. Vrchní soud čin překvalifikoval na pokus o podvod a vyměřil Dalíkovi čtyři roky, ačkoli rozpětí pro daný paragraf činí pět až deset let. Nejvyšší státní zástupce s tím nesouhlasil. Dalík se podle něj snažil sofistikovaným způsobem vylákat částku, která téměř stonásobně převyšuje prospěch velkého rozsahu, jak jej definuje trestní zákoník. Neuspěl jen kvůli etickému jednání protistrany a poškodil reputaci Česka v zahraničí, stojí v dovolání.

Policisté vyšetřovali Dalíka, bývalého poradce někdejšího premiéra Mirka Topolánka (ODS), na základě svědectví bývalého zaměstnance firmy Steyr. Svědek v březnu 2011 uvedl, že lobbista požadoval 18 miliónů eur (půl miliardy korun) za pokračování v nákupu pandurů.

Nákup za miliardy



Soud Dalíka nakonec poslal do vězení za to, že podváděl, když předstíral, že může zakázku ovlivnit, a pokusil se tím od zbrojařů vylákat peníze. Naopak se neprokázalo, že by šel pro úplatek na žádost někoho z vlády. Lobbista vinu popírá.

Nákup obrněných vozidel Pandur v hodnotě 20,8 miliardy korun schválila v roce 2006 vláda Jiřího Paroubka (tehdy ČSSD). Koncem roku 2007 Topolánkův kabinet od zakázky ustoupil kvůli porušení smluvních podmínek ze strany dodavatele – firmy Steyr. O půl roku později ale rozhodl o nové zakázce, ve které Česko koupilo 107 transportérů za 14,4 miliardy korun.