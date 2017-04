K incidentu došlo 4. září vpodvečer před opuštěnou bývalou ubytovnou VK Žižka, v níž nyní přespávají lidé bez domova. Šedesátiletý Hlaváč tam svého třiačtyřicetiletého známého dvakrát sekl do krku a nejméně jednou další ranou ho připravil o dva prsty na ruce, kterou se napadený před mačetou kryl.

Podle státního zástupce Vladimíra Pazourka útoku předcházela vzájemná hádka kvůli prohře společných peněz ve výherních automatech. Svědek z prostředí bezdomovců zase vypověděl, že muži měli mezi sebou spory kvůli ženě. Hlaváč obě verze popřel.

Byl jsem nervózní a prostě jsem se ho bál obžalovaný

Důvodem potyčky prý skutečně byly peníze, ale ty, které o několik dní dříve půjčil napadenému a on mu je nevrátil. "Není pravda, že to byly společný peníze, byly to prokazatelně moje peníze," zdůraznil obžalovaný.

Byl trestaný



Napadený muž ho prý po žádosti o vrácení dluhu vícekrát fyzicky atakoval. V osudný den Hlaváčovi při odchodu z baru řekl, že si na něj znovu počká, což prý také udělal. Hlaváč se chtěl proplížit do své maringotky, prý ho ale prozradili štěkající psi a vypukl další konflikt.

"Po nadávkách a urážkách jsem šel pro tu mačetu a vrátil jsem se k němu. Byl jsem nervózní a prostě jsem se ho bál," popsal, proč bez varování a v přítmí zaútočil. "Já jsem tam byl doma, on tam byl cizí," zdůvodnil, proč před mužem spíše neutekl.

V maringotce měl prý 10 až 12 zavíracích nožů a tři až čtyři řeznické. K útoku si vybral ten největší, prý aby svého pronásledovatele postrašil. Hlaváč byl v minulosti trestaný za krádeže, v současné době čeká na rozsudek v pankrácké vazební věznici.