„Po nehodě jsem sice nezastavil, ale pak se mi to rozleželo v hlavě, a vrátil jsem se,” tvrdí jednadvacetiletý mladík. Když však viděl, že nikdo není vážně zraněn, z místa zase odjel. Dechová zkouška byla negativní.

Nehoda se stala po půl desáté dopoledne mezi Švihovem a Červeným Poříčím na hlavním tahu z Klatov do Plzně.

„Ke střetu došlo při předjíždění, kdy se řidič octavie předčasně zařadil zpátky do pravého pruhu a narazil do přední části felicie, která se následně převrátila mimo vozovku,“ popsala karambol policejní mluvčí Hana Kroftová. Podle ní viník pokračoval dál v jízdě směrem na Plzeň, aniž by zastavil.