Soud uznal muže vinného za spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy. Navíc se podle senátu dopustil přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a pokračujícího přečinu krádeže.

„Odsouzen byl na třináct let nepodmíněně. Zařazen byl do věznice s ostrahou. Rozsudek není pravomocný. Obžalovaný i státní zastupitelství si ponechali lhůtu na odvolání,“ řekl Právu tiskový mluvčí Krajského soudu v Plzni David Ungr.

Otci vybílil účet

K otcovraždě došlo loni v polovině května v Nejdku na Karlovarsku. Podle státního zástupce Martina Rykla obžalovaný dvakrát udeřil otce trubkou, kterou používal na utahování kol u auta. Dvěma údery do čela mu způsobil smrtelná zranění. „Tělo poté odtáhl do komory, kde ho nechal ležet až do září,“ uvedl k případu Rykl.

Během doby, kdy tělo zavražděného otce úspěšně skrýval před ostatními, navíc odsouzený O. R. z otcova účtu ukradl přes 81 tisíc korun. Sám obžalovaný je přitom otcem dvou dětí. Kvůli jejich ochraně a ochraně totožnosti oběti je podle zákona nutné jeho identitu skrývat.

K brutálnímu činu došlo v koupelně rodinného domu, který patřil otci. Syn se k němu nastěhoval poté, co ztratil práci i přítelkyni. Otec mu prý později začal vyčítat, že ho musí živit a že se nesnaží najít si zaměstnání.

Otec mu vytýkal, že nepracuje

Podle odsouzeného k útoku trubkou došlo 9. nebo 10. května, kdy se vrátil domů a zapálil si v koupelně cigaretu. V tu chvíli za ním přišel i jeho otec.

„Táta mně začal nadávat. Nevím, co se přesně přihodilo, ale asi jsem si vzpomněl na dětství, kdy na nás řval a terorizoval nás. Mámu dokonce bil. Nahromadilo se to ve mně a strčil jsem do něj. Udělal pár kroků dozadu a zůstal stát. Lekl jsem se toho, co jsem si k němu dovolil. Když jsem z koupelny odcházel, uviděl jsem trubku, kterou jsem používal na utahování kol u auta. Vzal jsem ji do ruky a udeřil ho s ní do čela,“ popsal muž.

Rodinný dům v Nejdku na Karlovarsku, v kterém nalezli policisté ve sklepě mrtvolu seniora.

Otce pak nechal ležet v kaluži krve uprostřed místnosti a šel si vykouřit cigaretu na zahradu. Pak se na místo vrátil a otce, který byl ještě naživu, udeřil trubkou do hlavy znovu.

„Do koupelny jsem pak přišel až večer. Táta už byl mrtvý, všude byla krev. Nechtěl jsem ho tak vidět, tak jsem mu dal na hlavu igelitové sáčky. Pak jsem se na místo vrátil až druhý den a tělo jsem odtáhl do komory, kde jsem ho schoval,“ líčil obžalovaný.

Muž po sobě zahladil všechny stopy. Tělo otce se mu dařilo skrývat téměř pět měsíců. Vraždu ale nakonec neututlal kvůli zájmu jedné z otcových dcer, kterou kontaktovala žena, do jejíhož obchodu zabitý muž i se synem chodíval nakupovat. Dcera nakonec případ oznámila na policii, která posléze mrtvolu v komoře našla.