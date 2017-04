První přepadení se odehrálo předloni v srpnu na benzinové čerpací stanici v Krapkově ulici v Olomouci. Muž podle žalobkyně tamní obsluze nastříkal do obličeje pepřový sprej, strčil do ní a ptal se po penězích. Nakonec odcizil přes 1100 korun. „Bylo to velice rychlé. Nastříkal mi sprej do obličeje, pálilo to. Peníze jsem pevně držela, ty zůstaly u mne, vzal si jen drobné,“ uvedla přepadená žena.

Na další loupež se muž podle obžaloby vypravil předloni v prosinci na pobočku pošty v Těšeticích. „Nejprve požádal o prodej obálky, tuto zaplatil a následně namířil na pracovnici pošty pistoli, vsunul ji do žlábku pod přepážkou a domáhal se vydání finanční hotovosti,“ konstatovala žalobkyně.

Dostal tisíce



Poštovní úřednice se schovala za váhu a poté z okna z druhé místnosti volala o pomoc. Lupič nakonec uprchl bez peněz, sedl do auta a odjel. Přepadená utrpěla posttraumatickou stresovou poruchu.

Třetí případ se stal loni v únoru na poště v Křelově, kde Baláž podle obžaloby nejprve předstíral zájem o zaslání balíku, poté z pošty odešel a při návratu vytáhl pistoli, kterou ohrožoval pracovnici pošty.

„Jednou rukou jsem sáhla na poplašné zařízení, druhou jsem mu dala peníze. Byl strašně nervózní, zrovna přijel autobus. Pak vzal peníze a odešel. V misce nechal asi čtyři tisíce korun,“ vypověděla žena. Muž si z pošty odnesl 16 400 korun.

Soud v pátek jednání opět odročil, přestože již zazněly závěrečné řeči, a to kvůli doplnění dokazování. Podle žalobkyně je Balážova vina dokázaná. Přepadené ženy jej sice nepoznaly, ale na místě byly nalezeny jeho pachové stopy.

Obhájkyně chce zproštění viny



Sám Baláž, který dosud u soudu nechtěl vypovídat a svého práva využil i v přípravném řízení, v pátek promluvil. „Nesouhlasím s tím, co je mi kladeno za vinu, nepodařilo se prokázat, že jsem spáchal nějaký zločin,“ uvedl podle ČTK s tím, že soud by jej měl soudit na základě důkazů, nikoliv domněnek.

Jeho obhájkyně požádala soud, aby jej zprostil viny, protože se podle ní nepodařilo prokázat, že má loupeže na svědomí. Zdůraznila, že důkazy, které obžaloba má, sice svědčí o tom, že se mohl pohybovat na místě činu, ale to ještě neznamená, že je pachatelem.

Soud ještě předvolá policistu, který by měl objasnit důvod instalace bezpečnostních kamer na poště v Křelově. Policie je tam nainstalovala právě kvůli snaze pachatele dopadnout. Podle obhájkyně však záznam z kamery nelze v řízení u soudu použít. Balážovi hrozí až dvanáct let vězení.