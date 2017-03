V Kuřimi mají pouze experty na mužské úchylky, kteří spolupracují s brněnskou psychiatrickou léčebnou.

„Na sexuologické ochranné léčení pro ženy aktuálně nemáme akreditaci, a tudíž ho nezajišťujeme. Budeme muset vyhodnotit její psychický stav a uvidíme co dál. Jestli bude někam docházet, anebo ji budeme někam dovážet, či zajistíme externí odborníky z řad sexuologů, což je ale fakticky pouze ambulantní léčba,“ řekl včera Právu Dohnal.

Ojedinělý případ

Případ Sudků je podle něj i pro Vězeňskou službu naprosto ojedinělý. „Takovou ženu odsouzenou k sexuologickému ochrannému léčení snad nemáme žádnou,“ podotkl Dohnal s tím, že jeho úřad nejprve vyčká na písemné přesné znění úterního verdiktu, aby měl jasno, jaké kroky může podniknout.

Video

Rozsudek nad Michelle Sudků

Podle mluvčí pražského městského soudu Markéty Puci další postup záleží čistě na volbě Vězeňské služby, protože soudní senát nařídil Sudků ústavní léčbu buďto v průběhu výkonu trestu, nebo až po jeho skončení.

Avšak představa, že by ženu, která podle znalců trpí útočným a nekrofilním sadismem, nechali ve vězení minimálně dvacet let bez léčení a čekali až na konec trestu, nezní příliš reálně.

„Budeme to určitě nějakým způsobem řešit. Ten rozsudek neznám, ale jestli tam je možnost ústavní léčby až po výkonu trestu, což nevím, tak se to bude muset možná i odložit, a budeme to řešit zatím pouze tou ambulantní sexuologickou formou. Je to jedna z možností,“ nastínil šéf Vězeňské služby ČR.

Žena není v dobré kondici

Podle informací redakce není Sudků od vyhlášení rozsudku údajně v dobrém psychickém ani fyzickém stavu. V současnosti ji proto čekají psychologická vyšetření, která mají zjistit její aktuální stav.

Poté ji nejspíše převezou do jedné z věznic, kde mají pro ženy připravené cely v nejpřísnějším režimu zvýšené ostrahy, kam Sudků nařídil poslat soud.

„Trest bude samozřejmě vykonávat v souladu s tím, jaký trest dostala, ale i s ohledem na její bezpečnost,“ doplnil Dohnal.

V úvahu tak mimo jiné připadají věznice v Opavě či ve Světlé nad Sázavou.

Video

Vyjádření Michelle Sudků před soudem

Někdejší zdravotní sestra Sudků, která se v roce 2013 neúspěšně pokusila o přeměnu v muže, u soudů přitom uvedla, že v té době začala mít sadistické myšlenky – měla chuť uškrtit nějakou ženu.

„Týkalo se to hlavně jedné sestry z motolské onkologie. Chtěla jsem jí vyjmout játra, osmažit si je na kmínu a sníst,“ prohlásila Sudků tento týden u soudu. V minulosti se ji snažili léčit na klinice v pražských Bohnicích.

Při léčbě ale nespolupracovala, nebrala předepsané léky, užívala alkohol, měla konflikty s ostatními pacientkami a ke konci brala i pervitin.

V době činu byla trestně odpovědná

Soudní senát Sudků uložil hned po doživotí druhý nejpřísnější možný trest za to, že se loni začátkem července pokusila uškrtit 24letou ženu na toaletě v jedné pražské kavárně. [celá zpráva]

Jen o dva týdny později ubodala náhodně vybranou 54letou ženu v nákupním centru na Andělu v Praze-Smíchově.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Sudků v úterý u soudu

Duševně nemocní zločinci, kteří spáchali podobně hrůzné zločiny, mohou skončit i v tzv. detenčním ústavu. Jde však o lidi, vůči kterým bylo trestní stíhání zastavené, protože byli v době činu nepříčetní. Jde o psychiatrickou nemocnici s vězeňským režimem. To však není případ Sudků.

Znalci i soud konstatovali, že Sudků byla v době činu příčetná, tudíž i trestně odpovědná.