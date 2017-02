9:25 – Soudce Martin Kantor přerušil hlavní líčení do 10.15, kdy vynese rozsudek.

9:23 – „Lituju toho, že jsem se do Sýrie vydal. Už bych to neudělal,” řekl ve své závěrečné řeči obžalovaný.

9:21 – „Navrhuji klienta zprostit obžaloby v celém rozsahu. K žádné radikalizaci klienta nedošlo. Jeho jednání bylo motivováno pouze poruchou osobnosti. Podle znalců nebyl schopen zbraní likvidovat protivníka,“ řekl Dragun.

9:17 – „Co se týká motivu jednání obžalovaného, tak obžaloba vychází jen z jeho výpovědi. Plánování cesty a jeho připojení k IS bylo v jeho režii. Po návratu do ČR přehodnotil postoj k IS s tím, že už by tam nejel. Důvody, které ho vedly k tomu, aby byl zabit v boji, vysvětlil psychickými depresemi,“ popsal obhájce Silovského.

9:12 – Obhájce v závěrečné řeči poukázal na to, že se jeho klient o islám zajímal bez kontaktu s lidmi stejně smýšlejícími. „Je pravda, že opustil Českou republiku a přistál v Istanbulu. Po pohovoru s tureckou policií mu bylo zabráněno pokračovat dál do Sýrie. Po návratu se zapojil do řádného života. Co se týká motivu jednání obžalovaného, obžaloba vychází jen z jeho výpovědi,“ sdělil Dragun.

9:06 – „Jednání obžalovaného bylo kvalifikováno jako podpora a propagace terorismu ve stadiu přípravy. Bez zásahu turecké policie by zcela jistě svůj plán zrealizoval. Navrhuji, aby byl Jan Silovský uznán vinným a byl mu uložen nepodmíněný trest čtyř let a ochranné psychiatrické léčení s ambulantní formou. Výrazně mu polehčuje doznání, bezúhonnost a snížená příčetnost v důsledku duševní poruchy. Přitěžující okolnosti neshledávám, snad jen typová nebezpečnost jednání,“ řekl na závěr své řeči žalobce.

9:02 – Podle státního zástupce odjel obžalovaný do Sýrie utajeně, cestu měl předem naplánovanou. „Jeho motivace připojit se k IS a bojovat v jeho řadách je prokázána jeho výpovědí,“ vysvětlil žalobce.

8:57 – Žalobce dále poukazuje na sympatie obžalovaného k islámu, které podle něj dokládají propagandistická videa IS v jeho počítači či mobilu.

8:54 – „Skutek popsaný v obžalobě byl prokázán provedenými důkazy. Obžalovaný věděl, že bojovat za IS je trestné. Chtěl válčit proti syrské vládě, Američanům a Rusům. Byl srozuměn s tím, že bude zabíjet lidi. Jeho obhajoba, že chtěl být zabit, a ne zabíjet, byla účelová, aby zmírnil svoji vinu,” konstatoval žalobce.

8:49 – Žalobce Jakub Kubias přednáší závěrečnou řeč.

8:48 – Soudce návrh obhajoby zamítl s tím, že je nadbytečný. Podle předsedy senátu se duševním stavem obžalovaného zabývali podrobně. Nic nesignalizovalo, že by trpěl autismem. Podle znalců trpí schizoidní poruchou osobnosti.

8:46 – Obhájce chce doplnit dokazování o psychiatrické a psychologické vyšetření, zda obžalovaný netrpí autismem. Stávající znalecký posudek duševního stavu obžalovaného se tím podle něj dostatečně nezabýval.

8:41 – Mezi veřejností sleduje jednání Silovského matka a sestra. Obhájce Vojtěch Dragun požádal o krátkou poradu s obžalovaným.

8:35 – Soudce Martin Kantor zahájil jednání.

Zatímco podle znalců jde spíše o plachého, disciplinovaného člověka s vysokým intelektem, u kterého je málo pravděpodobné, že by zabíjel, necenzurované video rituální popravy zajatce vojákem IS v jeho mobilním telefonu jej zase vykresluje v trochu jiném světle.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Silovský u soudu. Zdroj: Právo

„Je to podivín s bizarními nápady, zaobírající se vlastní fantazií a odtržený od reálného světa. Rozhodně není zlý na lidi,“ popsal obžalovaného psycholog Jiří Klose. Podle psychiatra Vlastimila Tichého trpí Silovský schizoidní poruchou osobnosti, kvůli níž není schopen komunikovat s okolím, a je tím frustrován. „V důsledku této poruchy má ovládací schopnosti sníženy o více než polovinu,“ řekl Tichý.

Mladík vyznávající islámskou víru se do Sýrie vydal loni v únoru. Na letišti v Istanbulu jej zadrželi turečtí policisté a poté, co se jim přiznal, že chce vstoupit do armády IS, ho deportovali zpět do Čech. U soudu se hájil tím, že nechtěl nikoho vraždit, ale chtěl se nechat zabít. U policejního výslechu ovšem tvrdil, že chce po boku bojovníků IS zabíjet syrské, americké a ruské vojáky.