Americká investiční banka JPMorgan přeřadí Česko u indexu státních dluhopisů ze skupiny vyspělých zemí do skupiny rozvojových. Činí tak poté, co se příjem na hlavu v Česku poslední tři roky vytrvale pohybuje pod bankou stanovenou úrovní... Celý článek Banka přeřadí Česko z vyspělých zemí do rozvojových. Neplníme příjem na hlavu»