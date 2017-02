Vlak odjel s neuzavřenými dveřmi, podle policistů proto, že obviněné je nezkontrolovaly. Dveře se pak v rychlosti 111 kilometrů za hodinu samovolně otevřely. Dívka vypadla z vlaku ve chvíli, kdy matka byla se starší dcerou na toaletě.

„Šetření jednoznačně prokázalo, že průvodčí i vedoucí vlakové čety nezkontrolovaly, zda jsou dveře uzavřené. Ukládá jim to vnitřní předpis Českých drah. To, že dveře drží jen za obvodovou gumu, by z venku zjistily pouhým pohledem. Naopak zevnitř, při klice ve správné poloze, a to byla, by nikdo neměl šanci zjistit, že dveře nejsou řádně dovřené,“ řekl ve čtvrtek policejní komisař Jiří Kubát s tím, že k tomuto zjištění přispěl mimo jiné i vyšetřovací pokus se stejným vlakem.

„Vlak jsme bezprostředně po neštěstí zajistili, střežili a na druhý den ten úkon za účasti znalce provedli,“ uvedl Kubát.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Tragická nehoda u Štěpánova

Zároveň konstatoval, že policisté zvažovali také obvinění Českých drah jako právnické osoby. „Kdyby se to stalo letos, asi bychom tak učinili. Tehdy to neumožňoval trestní řád. Jeho novela, která platí nyní, ano,“ řekl komisař.

Neštěstí se stalo loni 24. července na trati mezi Olomoucí a Štěpánovem ve směru na Prahu a to v okamžiku, kdy matka byla s dcerami na toaletě. Odešla tam, když jel vlak rychlostí zhruba 50 kilometrů za hodinu. Neuzavření dveří se v té chvíli nijak neprojevovalo. Podle Drážní inspekce se otevřely až při rychlosti vlaku 111 kilometrů za hodinu. Mladší z dívek, co na matku čekala před toaletou, z vlaku vypadla a po pádu zemřela.

Podobné neštěstí se stalo před deseti lety zhruba o pět kilometrů dále u obce Střeň. Tehdy vypadl z vlaku pětiletý chlapec, zemřel na následky mnohočetných poranění. Matce se ztratil poté, co odešel v jedoucím vlaku sám na toaletu.

Jeho tělo nalezli policisté zhruba po týdnu, když v rojnici prohledávali přibližně dvacetikilometrový úsek po obou stranách kolejiště směrem od Štěpánova do Moravičan. Matku nakonec soud potrestal podmínkou. Podle něj se dopustila ublížení na zdraví z nedbalosti, když nechala chlapce běhat po vlaku bez dozoru.