Muž odsouzený za střelbu na exekutora spáchal sebevraždu

Policisté ve středu odpoledne vyjížděli do Napajedel na Zlínsku k případu pětačtyřicetiletého muže, který spáchal sebevraždu. Podle serveru tn.cz se jedná Jaroslava Janotu, který byl nedávno odsouzený na 12 let do vězení za to, že střílel na exekutory.